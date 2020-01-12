أحمد السعدني يحتفل بتكريم حزب مستقبل وطن عن دوره بمسلسل شبر مية

احتفل أحمد السعدني بتكريم حزب مستقبل وطن له أمس السبت عن دوره في مسلسل شبر مية.



ونشر أحمد السعدني صورة له أثناء تكريمه بحفل حزب مستقبل وطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق أحمد السعدني على الصورة قائلا: "تكريم حزب مستقبل وطن عن شبر مية"، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.



«شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.



المسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.