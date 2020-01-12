آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع تشافي

اقترب الإسباني تشافي هيرنانديز من تولي منصب المدير الفني لبرشلونة، خلفا لإرنستو فالفيردي الذي يواجه شبح الإقالة من منصبه.



أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة البارسا عرضت على تشافي عقدا لمدة عامين ونصف من أجل إقناعه بقبول المهمة.



وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية عن ميل تشافي إلى الموافقة، بعد اتصال لاعبي الفريق به، وعلى رأسهم الثلاثي ميسي، بيكيه، وبوسكيتس، لجعله يتخذ القرار النهائي بتولي منصب مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.



الجدير بالذكر أن إريك أبيدال، السكرتير الرياضي للنادي الكتالوني، لا يزال في دولة قطر، لإتمام بقية تفاصيل الاتفاق مع تشافي وإدارة نادي السد الذي يرتبط بعقد رسمي معها.