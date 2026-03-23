صندوق الإدمان ينظم رحلات نيلية للمتعافين خلال اجازة العيد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رحلة للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة إلى معبد" دندرة " بمدينة قنا، بهدف تعزيز ارتباطهم بالهوية الحضارية المصرية وتنمية وعيهم بقيمة التراث الأثري وأهمية الحفاظ عليه.

كما يواصل الصندوق تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية، من بينها تنظيم رحلات نيلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026.

يأتي ذلك ضمن حزمة الخدمات والأنشطة المستمرة التي يقدمها الصندوق للمتعافين بعد انتهاء مراحل العلاج المجاني، بهدف توفير بيئة داعمة تجمع بين التأهيل والترفيه، وكسر حالة الملل، خاصة للمتعافين المقيمين بالمراكز خلال الأعياد والمناسبات، التي تعد من الفترات الأكثر عرضة لحدوث الانتكاسة، وكذلك الذين مازالوا يتلقون برامج التأهيل النفسى والاجتماعى داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ويتوافق خروجهم خلال أيام الوقفة والعيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان ،بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية .

على جانب أخر يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم “16023” فى العمل طوال اجازة عيد الفطر المبارك 2026 خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقي العلاج بعد إطلاق الحملة، كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

يأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه ..وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه .. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال "، في إطار تنفيذ المحور الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أشار الى حرص الصندوق على استمرار تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل لاسيما خلال الأعياد والمناسبات ، أيضا مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

ولفت إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” طوال أيام عيد الفطر المبارك 2026 ،حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، فضلا عن تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع.