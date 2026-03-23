الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني للمزارعين بالمحافظات

شيماء مجدي

واصلت وزارة الزراعة ، متابعة أعمال محطات البحوث الزراعية، خلال أيام إجازة عيد الفطر، حيث تفقد الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، محطة البحوث الزراعية بكوم أمبو بمحافظة أسوان، بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز للإنتاج.

واطلع “الحيمري” على مستجدات البرنامج البحثي لقسم بحوث القمح، بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار زكريا، رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بمحافظة أسوان، وعدد من الباحثين بالمحطة، حيث تم الاطلاع على الأصناف المختلفة المنزرعة ضمن البرنامج، بالإضافة لمتابعة حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح المنزرع بصنف "سدس 14" بقرية العتمور المستجد بمركز كوم أمبو، ضمن أنشطة الحملة. 

وشارك "الحيمري"، في حلقة نقاشية مع المزارعين بحضور الفريق البحثي، جرى خلالها استعراض أهم الممارسات الزراعية المطبقة، وتقديم التوصيات الفنية المناسبة لمرحلة النمو الحالية، بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على المحصول وسبل الحد من آثارها، بما يحقق أعلى إنتاجية.

وشملت الجولة زيارة محطة إنتاج شتلات قصب السكر، لمتابعة سير العمل وعمليات الإنتاج، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه فريق العمل.

وبحث "الحيمري"، خلال الزيارة آليات التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني لمزارعي المحافظة في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الحفيظ أحمد، مدير عام الإرشاد الزراعي بأسوان.

وفي ختام الزيارة، أشاد الحيمري بجهود فرق العمل البحثية والإرشادية بالمحطة، مثمنًا مستوى التنسيق القائم مع الأجهزة التنفيذية المعنية بالقطاع الزراعي، بما يسهم في دعم جهود تنمية الإنتاج الزراعي كمًّا ونوعًا.

