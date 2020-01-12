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أخبار العالم

هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوب إيران

الأحد 12/يناير/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ضرب زلزالان بقوة 4 درجات و9ر3 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم /الأحد/ جنوب إيران، حسبما مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مركز رصد الزلازل أن الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة بوشهر جنوب إيران في عمق 10 كم من سطح الأرض.
كما سجل المركز، زلزال بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر في مدينة "ايذة" في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.
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