رئيس المجلس الأوروبى يغادر القاهرة عقب زيارة رسمية

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم، الأحد، رئيس المجلس الأوروبى، تشارلز ميشيل، عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين، وذلك فى إطار جولة تشمل تركيا لبحث الصراع فى ليبيا، حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه، أوائل ديسمبر الماضي.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن سلطات المطار قامت باستقبال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل داخل استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وغادر على متن طائرة خاصة.



وتأتي زيارة تشارلز ميشيل، إلى القاهرة في إطار جولة يقوم بها لبحث الأوضاع في ليبيا، وتتزامن زيارة رئيس المجلس الأوروبى للمنطقة مع زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لموسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث تعد ألمانيا لمؤتمر برلين بشأن ليبيا.



وكان تشارلز ميشيل، تسلم رئاسة المجلس الأوروبي خلفًا للبولندي دونالد توسك، وذلك في حفل رسمي شهده مقرّ الرئاسة الأوروبية في بروكسل يوم 29 نوفمبر الماضي.