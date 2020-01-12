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محافظات

محافظ كفر الشيخ يلتقي فريق شباب دسوق لذوي الهمم ..صور

الأحد 12/يناير/2020 - 05:03 م
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
التقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فريق مركز شباب دسوق لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضم "اللاعب محمد عبد الرحمن الحارس، الحاصل على المركز الرابع في بطولة الكرة الطائرة جلوس للرجال، اللاعبة دينا بسيوني علي الحاصلة علي المركز الثالث في بطولة الجمهورية لكرة الطائرة، اللاعب مجاهد عبد الرحمن القاضي، اللاعب محمد رجب حسن، اللاعبة حميدة عبد المجيد محمود، اللاعبة صباح عبد العزيز محمد سالم"، أبطال مسابقة الحلم المصري.

واستعرض الفريق أنشطتهم الرياضية والثقافية، معلنين عن تقديم مسرحية عن تاريخ وأعمال العالم الجليل الدكتور أحمد زويل بقصر ثقافة دسوق، تحت إشراف مديرية الثقافة، وتخصيص يوم أسبوعيًا لتدريب الفريق علي الأعمال الفنية المسرحية بقصر ثقافة دسوق.

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بهدف تحقيق جودة الحياة لهم وتحسين أوضاعهم ودمجهم في المجتمع.
محافظ كفر الشيخ يلتقي فريق شباب دسوق لذوي الهمم ..صور
محافظ كفر الشيخ يلتقي فريق شباب دسوق لذوي الهمم ..صور
محافظ كفر الشيخ يلتقي فريق شباب دسوق لذوي الهمم ..صور
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