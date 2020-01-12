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ديني

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

الأحد 12/يناير/2020 - 05:00 م
البحوث الإسلامية
"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى جنوب سيناء
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القسم الديني
وجّه مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة قرى ومدن جنوب سيناء ضمن خطة المجمع الدعوية للعام الجديد، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن القوافل التي يطلقها المجمع تستهدف التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق. 

وأضاف عيّاد أن القوافل تستهدف أيضًا تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

وأشار عيّاد إلى أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما يشتمل برنامجها على تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.
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