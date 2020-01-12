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رياضة

رسميا.. أحمد علي ينتقل إلى الإنتاج الحربي

الأحد 12/يناير/2020 - 07:57 م
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إلى الإنتاج الحربي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووجه نادي الجونة رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي.

ولم يحدد الجونة مدة تعاقد اللاعب مع الانتاج الحربي دون ذكر أي أسباب.

جدير بالذكر أن الانتقالات الشتوية بدأت في منذ بداية الشهر يناير الجاري، وسوف تستمر إلى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بغلقها.

ويحتل الجونة المركز الـ 12 في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.
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