بينهم مصريون.. إصدار 38.4 ألف رخصة وظيفة بدبي خلال 2019

قفز عدد التراخيص التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة دبي الاقتصادية بمعدل 90% في العام الماضي 2019، لتبلغ 38.38 ألف رخصة مقارنة بـ20.13 ألف رخصة في عام 2018، بمعدل نمو قدره 90%.



وقال تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، إن الرخص الجديدة ساهمت في إضافة 184.44 ألف وظيفة إلى سوق العمل.



جاءت الأنشطة المهنية في صدارة الرخص الجديدة التي صدرت العام الماضي بنحو 22.28 ألف رخصة بنسبة 58%، ثم الأنشطة التجارية التي استحوذت على 40% م الرخص الجديدة وبلغ عددها 15.28 ألف رخصة، ثم التراخيص الخاصة بالمنشآت السياحية بعدد 613 رخصة بنسبة 1.6%، ومن بعدها التراخيص الصناعية بـ200 رخصة بنسبة 0.4%.



وتنوعت جنسيات أصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا والمملكة العربية السعودية والهند والصين وبنجلادش وباكستان ومصر والأردن والسودان.



وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى للفترة ذاتها 2531 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 2587 رخصة.



ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 140.95 ألف معاملة خلال عام 2019 ضمت 108.41 ألف معاملة تجديد و32.54 ألف معاملة تجديد وتعديل، بينما بلغ إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية 67.7 ألف معاملة، تمثل 48% من إجمالي المعاملات.



حسب التقرير، شهد العام الماضي تسجيل 324.8 ألف معاملة، في حين بلغت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات خلال عام 2019 في دبي 26.2 مليار درهم.



وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53.04 ألف إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43.3 ألف إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16.27 ألف تصريح، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، فضلا عن زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.