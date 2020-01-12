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أخبار العالم

مرتديا العباءة السعودية.. رئيس وزراء اليابان مع ولي العهد في كشتة بالعلا.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:59 م
شينو ابي برفقة ولي
شينو ابي برفقة ولي العهد في كشتة بالعلا
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على صالح
استعرض مقطع مرئي نشره المصور السعودي بندر الجلعود، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليا في مستهل جولة للمنطقة العربية بدأها من الرياض وهو برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العلا.

وظهر آبي مساء اليوم الأحد، برفقة ولي العهد السعودي في إحدى الجلسات الكشتة وهو يرتدي ورجاله العباءة السعودية الشتوية، في جلسة غابت عنها البروتوكولات الرسمية.

واستقبل ولي العهد السعودي رئيس الحكومة اليابانية مصافحا له فور وصوله المخيم الشتوي الذي أعد للترحيب بوفد آبي في مدينة العلا. 

وقدمت الفرق الشعبية عروضا فنية من التراث بالمملكة حيث الشعر وهو جزء من الثقافة السعودية. 

وعقب الاستقبال، عقد ولي العهد مع رئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية دارت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والثقافية، فضلا عن رؤية المملكة 2030.

كما استعرض الجانبان التطورات الاقليمية ولاسيما الاحداث في المنطقة العربية، وعلى صعيد الشأن الدولي. 

وكان لقاء ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الياباني في مدينة العلا بعد لقاء آبي للملك سلمان في الرياض في جلسة شهدت تباحث العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. 


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