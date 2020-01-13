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أخبار العالم

حكومة إقليم كردستان لـ حسن نصر الله: لا تجرؤ على رفع رأسك خوفا من الأعداء

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:31 ص
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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قسم الخارجي
شنت حكومة إقليم كردستان العراقي هجوما عنيفا على زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، واصفة تصريحاته الأخيرة حول الاقليم بالصبيانية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل: "أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على إقليم كوردستان وعلى زعيم أمة. إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل. كان عليك بدلًا عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين".

وأضاف: "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل وعن كوردستان وليس غيرهم. لكننا رغم ذلك شكرنا كل من ساعدنا، أما الشخص الذي تقول إنه كان يمثلكم وشارك في زيارة الرئيس البارزاني، فلا بد أنه نفس الشخص الذي كان يحلم مع أمثاله في أيام 16 و20 و26 أكتوبر 2017 باحتلال كوردستان، لكنهم أرغمت أنوفهم في مواجهة صمود البيشمركة ودفاعهم البطولي، وقبرت أحلامهم".

وذكر البيان: "إنك يا من لا تجرؤ على رفع رأسك خوفًا من أعدائك، ما الذي يجعلك تتحرش بشعب لا رابط يربطك به”، موضحًا أن “الرئيس البارزاني هو رمز صمود أمة وأنت أيها الرعديد أصغر بكثير من أن تتطاول عليه".

وكان نصر قد هاجم إقليم كردستان ورئيسه السابق مسعود بارزاني، حيث قال إن بارزاني انتابه الخوف بسبب دخول داعش، معتبرا أن من انقذه هو قاسم سليماني.
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