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فن

رسالة مؤثرة من إيمى طلعت زكريا لوالدها

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:41 ص
طلعت زكريا وابنته
طلعت زكريا وابنته
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آيه عاطف
ذكرت الفنانة "إيمى طلعت زكريا" إبنة الراحل طلعت زكريا والدها بعبارات مؤثرة بعد عرض بوستر مسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "كان نفسى تكون موجودا معايا وتفرح بنجاحى ،ربنا يرحمك يابابا،ان شاء الله اسمك يفضل موجود وسيرتك الطيبة".

وكانت قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بوستر لمسرحيتها الجديدة "الزهر لما يلعب".

مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة النجم سمير غانم وشيرين وطارق الإبيارى وإيمى طلعت زكريا ، إخراج طارق الإبيارى ، المسرحية مقرر عرضها فى 23 من يناير الجارى على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم.
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