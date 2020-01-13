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محافظات

اهالي كفر الشيخ يشكون من سوء حالة طريق إبشان / تيرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
يشكو أهالي قرية إبشان بـ مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من سوء طريق "إبشان / تيرة"، الذي يربط 3 محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية معًا، بسبب سوء حالة الطريق الفنية وعدم صيانته ورفع كفاءته منذ فترة طويلة؛ لأنه قد تسبب في وقع بعض الحوادث المرورية عليه.

يقول محمد السعدني، لـ"صدى البلد"، هذا الطريق ليس له مثيل فهو يفتقد لأدنى معايير السلامة والأمان، فهو عبارة عن مطبات ومتهالك بشكل مثير للعجب، ولم يهتم به المسئولون، ويحتاج إلى إعادة رصف بشكل عاجل.

ويضيف شريف الديب، "إبشان / تيرة" طريق مختصر ويسهل الانتقال إلى مركز نبروة وإلى محافظة الغربية من خلاله، لكن حالته السيئة تجعل الكثير من المواطنين تعزف عن السير من هذا الطريق، ويحتاج إلى إنارة بصورة عاجلة.

ويطالب الأهالي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص هذا الطريق ورفع تقرير بالحالة الفنية لهذا الطريق الحيوي، وسرعة إعادة رصف هذا الطريق لمنع وقوع الحوادث عليه، ولخدمة أهالي 3 محافظات يستفيدون منه.
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