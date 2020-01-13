نيمار: أتمنى المشاركة مع البرازيل في أولمبياد طوكيو

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في اللعب مع منتخب بلاده في أوليمبياد طوكيو 2020، في منافسات كرة القدم.



وكان نيمار قد قاد منتخب البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم لأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، في إنجاز تاريخي لراقصي السامبا.



وقال نيمار في تصريحات صحفية:"أنا في كامل لياقتي، أتمنى اللعب في بطولتي كوبا أمريكا والأولمبياد، لكن الأمر معقد قليلًا ، اسألوا باريس سان جيرمان،في المرة السابقة عام 2016، عندما كنت في برشلونة ، لم يرغبوا في السماح لي باللعب في البطولتين، لكنني أتمنى مساعدة بلادي بأي طريقة".



جدير بالذكر أن البرازيل لم تتأهل بعد لأولمبياد طوكيو 2020 ، في منافسات كرة القدم، حيث تنتظرها بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عامًا والمؤهلة بدورها للأولمبياد والتي ستقام في كولومبيا في الفترة من 18 يناير حتى التاسع من فبراير.