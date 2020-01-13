ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري



دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الأحد، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري، وذلك تزامنًا مع لقاء مرتقب بين القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الروسية موسكو.



وقال ماكرون: "نطالب بوقف إطلاق نار دائم وذو مصداقية في ليبيا".



وكان قصر الإليزيه قد أصدر، منذ قليل، بيانًا قال فيه إن ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا فيه الأزمة في الليبة وسبل دعم التسوية السياسية هناك.



وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر سيلتقي في موسكو، الاثنين، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، للتفاوض بشأن التسوية في ليبيا.



وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية الحكومية، أن حفتر وصل في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى موسكو، فيما ينتظر وصول السراج في وقت لاحق.



