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منوعات

للحفاظ على حياة المواطنين.. مجازر جماعية للإبل في أستراليا.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت أستراليا في الفترة الآخيرة إلى حرائق ضخمة تدخلت قوات الجيش في إخمادها وتسببت تلك الحرائق في خسائر بشرية واحتراق الحيوانات في الغابات و تهجير المواطنين للحفاظ على حياتهم .

تعتمد أستراليا على كميات مياه قليلة للشرب الزراعة ، فكل نقطة ماء في استراليا لها قيمة كبيرة لأن أغلب مدنها تعاني من الجفاف ، و تسببت الحرائق في زحف الجفاف إلى المدن والقرى واحتراق الملايين من الحيوانات التي كانت تسكن الغابات . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور و مقاطع فيديو لقتل الإبل المتوحشة في أستراليا وبررت الحكومة ذلك بأنها تحاول الحفاظ على حياة المواطنين من الجفاف لأن الإبل تزحف بمجموعات كبيرة على المدن و تنهي على تجمعات المياه . 

نشرت صحيفة "ديلي ميل " أن عملية قتل الإبل في استراليا ليست جديدة فقد نشرت مقاطع فيديو في عام 2013 لقتل الإبل المتوحشة التي اجتاحت المدن الاسترالية بحثا عن المياه ، و ان قتلها بتلك الأعداد يحافظ على صحة الإنسان و لن يحدث إختلال في التوازن البيئي . 


و أشار التقرير الذي نشرته الصحيفة أن الحكومة الأسترالية قد أطلقت برنامجا يعود من عام 2010 إلى عام 2014 يرمي إلى التخلص من 160 ألف من الإبل المتوحشة. والحقيقة أن الحجج التي تقدمها السلطات الأسترالية للتخلص من الإبل المتوحشة ليست كلها حججا دقيقة ومقنعة. فصحيح أن فترات الجفاف الطويلة التي تشهدها أستراليا منذ سنوات أصبحت تحمل قطعان الإبل المتوحشة إلى الاقتراب أكثر من اللزوم من المناطق السكنية في الأرياف ولاسيما ضياع السكان الأصليين وغير الأصليين في البلاد بحثا عن الماء.



للحفاظ على حياة المواطنين.. مجازر جماعية للإبل في أستراليا.. صور
للحفاظ على حياة المواطنين.. مجازر جماعية للإبل في أستراليا.. صور
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