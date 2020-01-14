لا تضعيها في الفريزر مباشرةً.. تعرف على أفضل طريقة لتخزين اللحم

يلجأ أغلب الأشخاص لوضع اللحم فى الفريزر مباشرة بمجرد شرائها طازة من الجزار فور ذبحها أو أنهم يفضلون ذبحها عند الجزار وتكييسها ووضعها فى الفريزر مباشرة.



وأكد الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغية، أن هناك عدد كبير من الأشخاص يقعون فى هذا الخطأ وهو تخزين اللحوم بعذه الطريقة وهذا يؤدي لفقدها قيمتها الغذائية أو تسببها في مشكلات صحية أخرى.



وأشار "شمس" إلى أن تكييس اللحوم وتخزينها في الفريزر بعد الذبح مباشرة، يؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية في اللحوم يسمى بـ"التيبس الرُمي".



ويستعرض "أخصائى التغذية" الطريقة الصحيحة لتخزينها وهي عبارة عن :



حفظ اللحوم في درجة حرارة منخفضة لكي يتم تكوين حمض اللاكتيك عليها، مشيرًا إلى أن هذا الحمض له عدة فوائد صحية، أهمها:



- يعمل حمض اللاكتيك على مقاومة التلوث الميكروبي الذي يتكاثر في اللحم.



- حمض اللاكتيك يجعل اللحم طريا



- يساهم حمض اللاكتيك في الحفاظ على القيمة الغذائية للحوم، ويساهم في تسهيل عملية الطهي وعدم أحتياج اللحم لعدد من الساعات لطهيه



ونصح " أخصائى التغذية " بالطريقة الصحيحة لتخزين اللحوم والتي تساهم في تكوين حامض اللاكتيك هي بوضع اللحوم في الثلاجة على درجة حرارة 7 مئوية والأفضل تركها يوم أو عدد من الساعات ومن ثم وضعها في أكياس لا تريد سمكها عن 7 سم لكي يسهل عملية تبريد اللحم بشكل جيد من الداخل والخارج.