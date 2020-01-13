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فن

توأمي وروحي وصديقة عمري.. أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها فى عيد زواجها

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:15 م
أصالة
أصالة
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شيرى نبيل
وجهت المطربة أصالة نصرى، رسالة إلى شقيقتها أمانى بمناسبة عيد زواجها، قائلة :"كلّ عيد وأنتوا مصدر أمان وطيبه وطهر.. كلّ سنة وأنتوا عمّ تتجانسوا أكتر لتخلّوا للحياة معنى ألطف وأبسط أمّونتي توأمي وروحي وصديقة عمّري الله يسعد قلبك وقلّب شريكك الغالي بهاء الله يحفظكم أصاله".

من ناحية اخري حققت أغنية "شامخ" للفنانة أصالة نصري 3 ملايين مشاهدة عبر قناتها على Youtube، بعد 3 أيام من طرحها.

الأغنية المتواجدة في قائمة الفيديوهات الأكثر انتشارًا منذ طرحها، من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد على، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

توأمي وروحي وصديقة عمري.. أصالة توجه رسالة إلى شقيقتها فى عيد زواجها
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