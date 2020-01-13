جمارك نوبيع تحبط 3 محاولات تهريب مستحضرات تجميل وملابس بـ448.5 ألف جنيه

في تصريحات له، إنه خلال تفتيش أمتعة

تم

من "السيد أبوخضير، على عبدالسميع،محمود حمزة،أحمد حسن،محمد محمود،هيثم عبدالله،محمد حجازي،حسني محمد"، وتحرير 3 محاضر بالواقعة

وإخطار

طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء

لاتخاذ

الإجراءات اللازمة.