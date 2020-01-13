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اقتصاد

جمارك نوبيع تحبط 3 محاولات تهريب مستحضرات تجميل وملابس بـ448.5 ألف جنيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:45 م
محمد يحيي
أحبطت جمارك نوبيع برئاسة حمدي الشعراوي، 3 محاولات لتهريب 1500 عبوة مستحضرات تجميل وعطور وجهاز أسنان و423 قطع ملابس بقيمة 448.53 ألف جنيه داخل أمتعة شخصية.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إنه خلال تفتيش أمتعة القادمين عبر ميناء ضبا، تم اكتشاف المضبوطات.

تم تشكيل لجنة جمركية من "السيد أبوخضير، على عبدالسميع،محمود حمزة،أحمد حسن،محمد محمود،هيثم عبدالله،محمد حجازي،حسني محمد"، وتحرير 3 محاضر بالواقعة وإخطار طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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