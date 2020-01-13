حبس عامل فراشة متهم بـ هتك عرض طفلة 4 سنوات أثناء ذهابها للكُتاب فى الشرقية.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، اليوم ، من ضبط عامل فراشة متهم باستدراج طفلة ومحاولة هتك عرضها داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز،وجاري تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من أسرة الطفلة "ز" 4 سنوات، يتهمون فيه "أحمد.ف" عامل فراشة، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، بهتك عرض الطفلة ، أثناء ذهابها لكتاب القرية.



وتم ضبط المتهم، وجاري تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.