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مرأة

ابعد عنها.. 3 أسباب للإصابة بالتهاب الحنجرة الحاد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:40 م
ابعد عنها .. 3 اسباب
ابعد عنها .. 3 اسباب للإصابة بالتهاب الحنجرة الحاد
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اسماء محمد
يسبب التهاب الحنجرة آلاما شديدة ولكن فى كثير من الأحوال يتم الشفاء منه سريعا خاصة مع الالتزام بتعليمات الطبيب ولكن في بعض الحالات تكن أعراض التهاب الحنجرة أشد قوة وتستمر لفترة أطول حينها يطلق عليه مسمى التهاب الحنجرة الحاد.

ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج ، ذكر موقع "mayoclinic" أهم أسباب التهاب الحنجرة الحاد للتمكن من النجاة منها وتجنبها، هى:

- الالتهابات الفيروسية مماثلة للنوع الذي يسبب البرد
- الضغط الصوتي الناجم عن الصراخ أو الإفراط في استخدام الصوت
- الالتهابات البكتيرية، مثل الدفتيريا ، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث والفضل للتطعيمات.

ونصح الموقع بضرورة الذهاب للطبيب بسرعة وإجراء الفحوصات اللازمة فور ظهور اي مشكلة فى الحنجرة خاصة اذا كانت الاعراض شديدة الألم أو استمرت لفترة طويلة حتي يتمكن الفرد من علاج التهاب الحنجرة الحاد بشكل سريع.
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