ابعد عنها.. 3 أسباب للإصابة بالتهاب الحنجرة الحاد

يسبب التهاب الحنجرة آلاما شديدة ولكن فى كثير من الأحوال يتم الشفاء منه سريعا خاصة مع الالتزام بتعليمات الطبيب ولكن في بعض الحالات تكن أعراض التهاب الحنجرة أشد قوة وتستمر لفترة أطول حينها يطلق عليه مسمى التهاب الحنجرة الحاد.





ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج ، ذكر موقع "mayoclinic" أهم أسباب التهاب الحنجرة الحاد للتمكن من النجاة منها وتجنبها، هى:





- الالتهابات الفيروسية مماثلة للنوع الذي يسبب البرد

- الضغط الصوتي الناجم عن الصراخ أو الإفراط في استخدام الصوت

- الالتهابات البكتيرية، مثل الدفتيريا ، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث والفضل للتطعيمات.



