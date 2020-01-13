الداخلية في يوم.. إحباط دخول 630 كيلو حشيش سوري عبر شرق بورسعيد .. ضبط مصنع لإنتاج عبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي

الداخلية فى يوم:

- القبض على عاطل بحوزته 10 طرب حشيش للاتجار بالمنيا - ضبط مصنع لإنتاج عبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي - ضبط المتهم بضرب أمه بفأس على بالشرقية لرفضها غسل ملابسه - غسلوا 150 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات حيال 8 تجار مخدرات - قتلته لإحراق قلب والدته.. ربة منزل تقتل طفلا وتخفيه في حقيبة سفر بسوهاج





شهد اليوم الاثنين، جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.





فتطلق وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة ، المرحلة الحادية عشر من مبادرة كلنا واحد إعتبارًا من 15 يناير ولمدة خمسة عشر يومًا بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .





قامت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق (المرحلة الحادية عشر) من مبادرة ( كلنا واحد ) لتوفير السلع الأساسية بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كازيون – أولاد عبدالله العثيم– أولاد رجب - سبنيس- الفرجانى – المحلاوى - هايبر وان - هايبر الشرقية– العابد- أسواق فتح الله – راية – هايبر بلس وعيد لبيب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة إعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير 2020 ولمدة خمسة عشر يومًا ، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).





كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .





اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .





وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.





وذلك فى اطار مواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل وبمناسبة عيد الشرطة.





ونجح رجال الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى من إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته او تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.





بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TRIU8502203 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة ا . ح للإستيراد والتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن 1269 عبوة من لدائن (سبت) تفاح .





وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صلاح السيد بدوي لمعاينة المشمولين فتبين وجود 3060 قطعة ( فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 630 كجم مخبأة بداخل 50 عبوات من لدائن ( سبت ) أسفل ثمار التفاح بفاصل ورقي من الأجناب ومن أعلى ومحاطة بثمار التفاح من كل جانب داخل أكياس من الإدارة والقماش ومغلفة بفرخ كربون ولاصق .





ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مصنع لإنتاج أدوات المائدة وعبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى التى تضر بصحة المواطنين في الجيزة.





وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بـ الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، مفادها قيام مسئولي مصنع بدون ترخيص في أوسيم خاص بتاجر بلاستيك "36 سنة ومقيم شبرا الخيمة بالقليوبية"؛ بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة الأمر الذي يشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة للمواطنين ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ولجنة فنية مشكلة من مسئولي وزارتي (الصحة والسكان - البيئة).





وأسفرت عن ضبط خط إنتاج كامل وكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى، كمية من الأجولة الفارغة، عاملين بالمصنع.





أقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات ونفوا وجود ثمة تراخيص أو تصاريح لعمل المصنع، وتم التحفظ على المضبوطات بعدما أوصى أعضاء اللجنة الفنية المرافقة للحملة بسرعة التخلص من كافة المضبوطات بحرقها بإحدى المحارق المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.





ونجحت الاجهزة الامنية فى ضبط ٩ طلاب بعدما قامو بالتشاجر والتراشق بالحجارة عقب نزولهم من احد القطارات بمحطة رأس الحكمة بمطروح.





تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار ( القاهرة /مطروح ) بأنه حال دخول القطار محطة سكك حديد رأس الحكمة في مطروح بحدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين 9 من الطلبة بسبب أولوية الجلوس على المقاعد " دون حدوث ثمة إصابات".





وقام قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مفتشى القطاع وتبين ان المشاجرة حدثت بين (طرف أول ) طالب ١٧ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه و(طرف ثانى ) طالب ١٦ سنه وطالب ١٦ سنه وطالب ١٥ سنه وطالب ١٦ سنه جميعهم من رأس الحكمة قاموا على أثرها بالتراشق بالحجارة عقب نزولهم من القطار بمحطة راس الحكمة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطار. تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 25 طن تين مجفف غير صالح للاستهلاك الآدمي بمدينة الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة لحيازته 25 طن تين مجفف معبأة داخل شكائر من مرتجعات الأسواق.





وتبين من الفحص ان المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة الغذائية تمهيدا لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات لطرحها للبيع في الأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على قرابة (9 مليون جنيه) من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة "، وضبط (عدد "4" من مرتكبى الواقعة) وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.





توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى إضطلاع (ملاحظ فنى بالمعاش – مقيم بعين شمس بالقاهرة) بالإشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين فى إرتكاب الواقعة.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره (مليون وسبعمائة ألف جنيه) من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة، وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ (أربعمائة ألف جنيه)، وإستثمار مبلغ قدره (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) لدى (تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى إحدى الجنايات، ومحبوس حاليًا بـ سجن الصف المركزى على ذمة قضية "تزوير")، والذى تحصل على مبلغ (مليون وستمائة وستة وستون ألف جنيه) نصيبه فى ذات الواقعة، نظير إشتراكه مع باقى المتهمين فى تزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة، والتى تم إستخدامها فى إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وتمكنت قوة أمنية بنجع حمادي، من ضبط عامل بقرية أبو حزام بحوزته ٨ طرب حشيش و ١٥ كيلو بانجو و ٤٥٠ قرصا مخدرا.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن مأمورية أمنية من القوات النظامية و البحثية برئاسة مأمور المركز، من ضبط بدري. س. أ ٣٥ سنه" مقيم بقرية أبو حزام" وبحوزته ٨ طرب حشيش تزن ١ كيلو جرام، و ١٥ كيلو بانجو، و ٤٥٠ قرصا مخدرا، وهاتف محمول ومبلغ مالي.





أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و الهاتف لتسهيل تواصله مع عملائه بدائرة المركز، فتم ضبط المتهم و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد قيام المتهم المذكور، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه، فتم إعداد الخطة و الإجراءات القانونية اللازمة.





وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض سرقة 8 أجهزة اكسس بوينت من داخل مدرسة بالدقهلية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب من المدرسة بالاشتراك مع سائق.





تلقى مركز شربين أمن الدقهلية بلاغا من مدير مدرسة كائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة 8 أكسس بوينت "الخاص بتقوية شبكة الواى فاى بالمدرسة"، من داخل 8 فصول بالمدرسة وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.





وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 طلاب بالمدرسة اعمارهم 16 سنة جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهم .





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق توك توك 16 سنة مُقيم بدائرة المركز".





وباستهداف سائق التوك توك أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بها واعترف باشتراكه معهم في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادته .





وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات والتوكتوك المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.





ووجه رجال مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدارت بمكتب البحيرة ضربة قاضية لتجار المخدرات وتمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 250 طربة حشيش بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من المقدم أحمد السعدني، مفتش بالادارة العامة للمخدرات بمكتب البحيرة يفيد بقيام "ناجح ع س " البالغ من العمر 31 سنة عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز حوش عيسى والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب استئذان النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد السعدني، والرائد محمد مجدي، من ضبط المتهم وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.





وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه تم تحرير المحضر رقم 8 جنايات لسنة 2020 حوش عيسى.





وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة، الرائد محمد فؤاد، ، اليوم، من ضبط الشاب المتهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بسبب رفضها غسل ملابسه ومعاملته لها معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح .





كان مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،استقبل اليوم ، ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح وجار تحرير المحضر اللازم.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.





وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س " 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020.





فيما قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي.





وتمكن ضباط مباحث منيا القمح بالتنسيق مع رجال الأمن العام،والبحث الجنائي من ضبط المتهم، وجار عرضه علي النيابة العامة.





ونجحت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة نجل عمه مستخدمًا بطاقته الشخصية والاستيلاء على قرض مالى من أحد البنوك.





تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من مسئولى أحد البنوك فرع سيدى بشر بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة إستيراد وتصدير ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالتقدم لفرع البنك المشار إليه، وحصوله على قرض شخصى بمبلغ (316,800 - ثلاثمائة وستة عشر وثمانمائة جنيه) منتحلًا صفة نجل عمه "عميل بذات البنك - فرع المراغة" مستخدمًا بطاقة الرقم القومى الخاصة بالأخير مستغلًا الشبه بينهما وعلمه بجميع بيانات الحساب الشخصى بنجل عمه ، ومعاملاته المالية ونموذج توقيعه لدى البنك، مما مكنه من الحصول على القرض بموجب ضمان شهادات بنكية للأخير عقب تزويره توقيع الأخير على المستندات.





تأكد ذلك بسؤال أحد موظفى البنك الذى أكد تقدم المتهم المذكور لفرع البنك منتحلًا صفة نجل عمه وحصوله على مبلغ القرض وتزويره توقيع عميل البنك علي النحو المشار إليه.





أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة بنجل عمه المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وأضاف أنه لجأ لذلك لوجود خلافات ماليه بينه وبين نجل عمه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم الاحتيال المصرفى.





ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بحوزته 39 قطعة أثرية بقصد الإتجار.





أكدت معلومات وتحريات قسم سياحة وآثار أسيوط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية)، بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف مسكنه وبالتفتيش تم ضبط 39 قطعة يشتبه فى أثريتها عبارة عن "25 قطعة عملة معدنية، وأنفورة كاملة من الفخار بطول 40سم، و8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى والفخار تتراوح أطوالها من 8 سم إلى 18 سم، وتمثال على شكل أحد الأشخاص جالسًا على قاعدة بإرتفاع 6 سم، و4 مسرجة من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام والأطوال، كما تم العثور على حفرة مربعة الشكل"، كما تم ضبط العدد والأدوات التى تم إستخدامها فى عملية الحفر.





بمواجهته إعترف بحيازته للقطع المضبوطه بقصد الإتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها وأن جميعها ترجع للعصر الفرعونى واليونانى الرومانى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم متاجرى وحائزى القطع الأثريه للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى.





وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .





وتربح المتهمون وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة، وقاموا بمحاوله لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (150,000,000 مليون جنيه) تقريبًا.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.





واعترفت ربة منزل بجريمة قتل بحق ابن عم زوجها البالغ من العمر ٣ سنوات ونصف السنة بعد أن استدرجته للعب مع أطفالها وقامت بخنقه ووضعه في حقيبة سفر بدائرة مركز المراغة بسوهاج، وذهبت بالحقيبة لمنزل والدها بدائرة مركز جهينة، وعندما اكتشف شقيقها الجريمة طالبها بالعودة بجثة الطفل لمنزل والده ووضعت الجثة أسفل كنبة داخل المنزل.





وقالت المتهمة في اعترافاتها انها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدة الطفل التي لوثت سمعتها في القرية بعد أن اتهمتها بأنها علي علاقة غير شرعية بأشخاص من القرية،وانها استدرجت الطفل وقامت بخنقه بيديها بعدها وضعته في حقيبة سفر.





وبعرض المتهمة علي النيابة العامة بمركز المراغة، قررت حبسها ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الحصة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مزارع يفيد تغيب ابنه الطفل "أيمن. ا. ع" ٣ سنوات ونصف، يقيم قرية بناويط مركز المراغة، وعقب يوم من اختفاء الطفل عثر علي جثته موضوعه أسفل كنبة بالمنزل.





تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد محمد طه، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز المراغة ، أن وراء الجريمة، "مني. م. م" ٢٨ عاما ربة منزل تقيم ذات الناحية، ولها محل إقامة اخر بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة، وتم القبض علي المتهمة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بانها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة وعلى علاقة محرمة ببعض الرجال.





وإضافة المتهمة في اعترافاتها أمام رجال المباحث بأنها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به الي منزل والدها بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقها اكتشف الأمر وكلفها بالعودة بجثة الطفل مرة أخري الي منزل والده، واستخرت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بالمنزل.



