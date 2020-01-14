كارتيرون يطلب سرعة قيد كاسونجو كابونجو في قائمة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول خلال الأيام الماضية من مسئولي النادي الأبيض بقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق، للاستعانة بخدماته في مباراة زيسكو يونايتد الأخيرة.



وقال المصدر، إن المدرب الفرنسي أبدى رغبته في مشاركة كاسونجو بمباراة بطل زامبيا، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبة.



وأكد المصدر أن كارتيرون عاد وكرر نفس الطلب خلال الساعات الماضية من أجل رغبته في إشراك اللاعب الكونغولي في مباراة الجونة المقبلة، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.



وشدد المصدر على أن عدم قدرة مسئولي الزمالك على التخلص من المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأبيض، حتى يتسنى لهم رفع اسمه وتسجيل كاسونجو في قائمة الزمالك، يعتبر سبب من أسباب عدم حسم موقف اللاعب الكونغولي مع القلعة البيضاء حتى هذه اللحظات.



ويقابل الزمالك مع الجونة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة على ستاد الجونة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.