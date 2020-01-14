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رياضة

توقيع العقود خلال ساعات.. كيكي سيتيين خلفا لـ فالفيردي في قيادة برشلونة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن نادى برشلونة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ، قبل 5 شهور من انتهاء عقده داخل كامب نو، حيث يمتد حتى يونيو 2020.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، نقلًا عن مصادر من داخل النادي الكتالوني، أن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ، الثلاثاء، بشأن المدرب الجديد للبلوجرانا.

وأشارت التقارير الإعلامية أن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مع مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين للإشراف على الفريق خلفا لفالفيردي بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

وقال برشلونة في بيان أنه تم "التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها إليه بالقول "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".

وأشار في الوقت ذاته إلى "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للتوقيع على العقد.
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