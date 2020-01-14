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منوعات

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، أقدم لصوص على سرقة سيارة عائلة أسترالية، تعيسة الحظ، بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد، منزلها، واضطر أفرادها إلى أن يتوجهوا للإقامة لدى أحد الأقارب.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الزوجين "كارولينا" و"مايكل وايلد" اضطرا للفرار برفقة أطفالهما من النيران التي دمرت منزلهما في ولاية "فيكتوريا" مؤخرًا، وتوجهوا إلى منزل أحد الأقارب في مدينة "ألبوري" بولاية "نيو ساوث ويلز".

وللأسف فإنه لم تمر سوى فترة وجيزة حتى فوجئت العائلة بواقعة سرقة السيارة، التي كانت تحتوي بداخلها على مساعدات ومستلزمات ضرورية يحتاج إليها أفراد العائلة خلال هذه المحنة، وهو ما زاد الأمور سوءًا بالنسبة إليهم بدرجة كبيرة.

وقال "وايلد"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه كان يوجد داخل هذه السيارة وجبات طعام حصلت عليها العائلة من أحد مراكز الإغاثة، بالإضافة إلى ألعاب تبرع بها بعض الأشخاص لأطفاله، وكذلك ملابس تمكنوا من شرائها عن طريق قسائم مشتريات قُدمت إليهم.

وأضاف أنه أبلغ الشرطة بشأن هذه الواقعة، لكن لم يتم العثور بعد على سيارته المسروقة.
سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا
سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا
سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا
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سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

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