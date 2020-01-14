استجابة لـ صدى البلد..مجلس الوزراء يتابع حالة طفل يعاني تشوها بالوجه

استجاب مجلس الوزراء لشكوى المواطن حسين محمد حسين لموقع صدى البلد الإخباري من تدهور حالة ابنه الصغير نتيجة إصابته بوحمة كبيرة في وجه على شكل البقعة السمراء التي تغطي نصف مساحة الوجه.





وأكد مجلس الوزراء لصدى البلد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء بمتابعة حالة الطفل والتواصل مع أهله لإرسال التقارير اللازم لعرضها على متخصصين جراحات تجميل بجامعة عين شمس.



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