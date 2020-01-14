ترودو ينقل مقر اجتماعات الحكومة الكندية إلى وينيبيج

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عقد اجتماع مجلس الوزراء في مدينة وينيبيج، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، ابتداء من يوم الأحد المقبل.



ويرسل ترودو وزراء حكومته إلى المدينة في الفترة من 19 إلى 21 يناير، للإستعداد وتحديد الأولويات قبل اجتماع مجلس العموم لمعظم الأشهر الخمسة المقبلة.



وكتب رئيس الوزراء في بيان له "أتطلع إلى اجتماع وزاري مثمر في وينيبيج، وهي مدينة رائعة ومركزا اقتصاديا وثقافيا مهما في منطقة البراري".



وأفاد مكتب ترودو بأن جدول الأعمال سيشمل تغير المناخ، وإجراءات تستهدف الطبقة الوسطى والمصالحة والسلامة والشؤون العالمية.



يأتي اختيار "وينيبيج" في الوقت الذي يعزز فيه ترودو زيارات الوزراء والاهتمام بمنطقة البراري، بعد أن فشل الحزب الليبرالي الحاكم في الفوز بأي مقعد في ألبرتا وساسكاتشوان، كما فقدوا ثلاثة من مقاعد وينيبيج السبعة في البرلمان.