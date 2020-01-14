AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترودو ينقل مقر اجتماعات الحكومة الكندية إلى وينيبيج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:33 ص
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو،
Advertisements
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عقد اجتماع مجلس الوزراء في مدينة وينيبيج، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ويرسل ترودو وزراء حكومته إلى المدينة في الفترة من 19 إلى 21 يناير، للإستعداد وتحديد الأولويات قبل اجتماع مجلس العموم لمعظم الأشهر الخمسة المقبلة.

وكتب رئيس الوزراء في بيان له "أتطلع إلى اجتماع وزاري مثمر في وينيبيج، وهي مدينة رائعة ومركزا اقتصاديا وثقافيا مهما في منطقة البراري".

وأفاد مكتب ترودو بأن جدول الأعمال سيشمل تغير المناخ، وإجراءات تستهدف الطبقة الوسطى والمصالحة والسلامة والشؤون العالمية.

يأتي اختيار "وينيبيج" في الوقت الذي يعزز فيه ترودو زيارات الوزراء والاهتمام بمنطقة البراري، بعد أن فشل الحزب الليبرالي الحاكم في الفوز بأي مقعد في ألبرتا وساسكاتشوان، كما فقدوا ثلاثة من مقاعد وينيبيج السبعة في البرلمان.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يسبب السرطان؟.. هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير الميكروويف على الصحة

طائرة قطرية تنجو من قصف صاروخي إيراني

سر بناء سور مجرى العيون مرتفعا عن سطح الأرض.. فيديو

تتحدث للمرة الأولى.. زوجة القتيل السوري توجه رسالة صادمة لـ نانسي عجرم.. فيديو

اخبار الرياضة.. الفيفا يصدم الأهلي بشأن كهربا.. كارتيرون يعنف أوباما.. وحقيقة إقامة القمة في الإمارات

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية

بحذاء غريب وفستان أصفر.. شاهد أحدث إطلالة لـ سلمى أبو ضيف

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك