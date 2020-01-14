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أخبار البلد

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:17 ص
سد النهضة
سد النهضة
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صدى البلد
أعلن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن تستأنف مصر- ممثلة في وزيري الخارجية والموارد المائية والري- المفاوضات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وبحث نتائجها.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماعات، التي بدأت منذ الأمس، تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أن لقاء مجمعا، أعقب ذلك، وضم وزراء الخارجية والري في "مصر والسودان وإثيوبيا" والوفود المرافقة، تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. 
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