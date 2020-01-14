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توك شو

نجم ستار أكاديمي: أعيش حالة حب وأتمنى الغناء مع بهاء سلطان.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 ص
نجم استار اكاديمى
نجم استار اكاديمى
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ريهام فيكتور
قال محمد شاهين مطرب شاب: إن بداياته في مشوار الغناء كان حلم يعافر فيه بمفرده، لافتا إلى أنه من الأرياف فلم يكن أحد يؤمن بذلك الحلم من حولى غيري.

وأضاف الفنان محمد شاهين خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن المشوار طويل وبدايته كانت كأي شاب يحلم بالشهرة حيث غنى فى الأفراح ومناسبات عدة إلى جانب دراسته الجامعية.

وأشار المطرب محمد شاهين، إلى أنه كان يطمح ان يقدم في أي برنامج يتبنى المواهب الشابة فى الغناء ، مؤكدا انه قدم فى برنامج ستار اكاديمى الشهير بالموسم التاسع له ولكن لم يتم قبوله.

وتابع "شاهين" أنه لم ييأس وقرر المحاربة من أجل تحقيق حلمه، مشيرا الى انه قدم للمرة الثانية فى برنامج ستار أكاديمي في الموسم العاشر ، ومن ثم تم قبولة بالفعل ومن هنا بدأ المشوار والتحدى الحقيقى حتى استطاع ان يكون نجم برنامج المواهب الغنائية ستار أكاديمى فى هذا الموسم.

وأوضح نجم ستار اكاديمى أنه يعيش حالة حب هذه الفترة وقريبا سيكون هناك اخبار مفرحة ، منوها الى ان حالة الأعزب صعب فهو يحتاج من يشاركة تفاصيل حياته اليومية ويكمل معه مشوار أحلامه الذي بدأه ، مؤكدا أنه يتمنى الغناء مع بهاء سلطان فهو نجمه المفضل منذ الصغر بلا منازع.
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