بهاء سلطان يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #بهاء_سلطان؛ لدعمه في أزمته الأخيرة ضد المنتج نصر محروس الذي يملك ضده عقد احتكار يمنعه عن الغناء لفترة طويلة.
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
الموسيقى هي غذاء الروح ، ناس كتير مفكرين إني بحب أمسك السماعات عشان أقطعها بالعكس ساعتها ببقي محتاجة أسمع أغنية ، المغني المفضل بالنسبالي ؟ بهاء سلطان أكيد ، منه لله نصر محروس بقي
(المنصورة، مصر) #بهاء_سلطان
بهاء سلطان افضل صوت في مصر ❤ بهاء_سلطان
الإبتهال دا جميل جدًا، لا سامح الله كُل من تسبب في ضياع صوت وموهبة كهذه
"بهاء سلطان "
اغنيه بهاء سلطان بتاعت قلبك يا حول الله دي اعظم اغنيه غناها حرفيا
صعبان عليا اوي بهاء سلطان ،، بس قال حاجة لما سالته اسعاد يونس علي ازمته ، قالها انه بقاله 8 سنين مش بيشتغل بس حفظ حوالي 26 جزء ف القرآن ماشاء الله ❤❤
#بهاء_سلطان
#بهاء_سلطان
#بهاء_سلطان_احنا_معاك
من أروع الأصوات الى الواحد سمعها
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
الموسيقى هي غذاء الروح ، ناس كتير مفكرين إني بحب أمسك السماعات عشان أقطعها بالعكس ساعتها ببقي محتاجة أسمع أغنية ، المغني المفضل بالنسبالي ؟ بهاء سلطان أكيد ، منه لله نصر محروس بقي
(المنصورة، مصر) #بهاء_سلطان
بهاء سلطان افضل صوت في مصر ❤ بهاء_سلطان
الإبتهال دا جميل جدًا، لا سامح الله كُل من تسبب في ضياع صوت وموهبة كهذه
"بهاء سلطان "
اغنيه بهاء سلطان بتاعت قلبك يا حول الله دي اعظم اغنيه غناها حرفيا
صعبان عليا اوي بهاء سلطان ،، بس قال حاجة لما سالته اسعاد يونس علي ازمته ، قالها انه بقاله 8 سنين مش بيشتغل بس حفظ حوالي 26 جزء ف القرآن ماشاء الله ❤❤
#بهاء_سلطان
#بهاء_سلطان
#بهاء_سلطان_احنا_معاك
من أروع الأصوات الى الواحد سمعها