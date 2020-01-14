بهاء سلطان يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #بهاء_سلطان؛ لدعمه في أزمته الأخيرة ضد المنتج نصر محروس الذي يملك ضده عقد احتكار يمنعه عن الغناء لفترة طويلة.



وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏الموسيقى هي غذاء الروح ، ناس كتير مفكرين إني بحب أمسك السماعات عشان أقطعها بالعكس ساعتها ببقي محتاجة أسمع أغنية ، المغني المفضل بالنسبالي ؟ بهاء سلطان أكيد ، منه لله نصر محروس بقي

(المنصورة، مصر) #بهاء_سلطان



‏بهاء سلطان افضل صوت في مصر ❤ ‏بهاء_سلطان



‏الإبتهال دا جميل جدًا، لا سامح الله كُل من تسبب في ضياع صوت وموهبة كهذه

"بهاء سلطان "



‏اغنيه بهاء سلطان بتاعت قلبك يا حول الله دي اعظم اغنيه غناها حرفيا

‏صعبان عليا اوي بهاء سلطان ،، بس قال حاجة لما سالته اسعاد يونس علي ازمته ، قالها انه بقاله 8 سنين مش بيشتغل بس حفظ حوالي 26 جزء ف القرآن ماشاء الله ❤❤

‎#بهاء_سلطان



‏‎#بهاء_سلطان

‎#بهاء_سلطان_احنا_معاك

من أروع الأصوات الى الواحد سمعها

