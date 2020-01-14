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فن

بهاء سلطان يتصدر تويتر ورسائل دعم من الجماهير.. شاهد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:21 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #بهاء_سلطان؛ لدعمه في أزمته الأخيرة ضد المنتج نصر محروس الذي يملك ضده عقد احتكار يمنعه عن الغناء لفترة طويلة.

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏الموسيقى هي غذاء الروح ، ناس كتير مفكرين إني بحب أمسك السماعات عشان أقطعها بالعكس ساعتها ببقي محتاجة أسمع أغنية ، المغني المفضل بالنسبالي ؟ بهاء سلطان أكيد ، منه لله نصر محروس بقي
(المنصورة، مصر) #بهاء_سلطان

‏بهاء سلطان افضل صوت في مصر ❤ ‏بهاء_سلطان

‏الإبتهال دا جميل جدًا، لا سامح الله كُل من تسبب في ضياع صوت وموهبة كهذه
"بهاء سلطان "

‏اغنيه بهاء سلطان بتاعت قلبك يا حول الله دي اعظم اغنيه غناها حرفيا
‏صعبان عليا اوي بهاء سلطان ،، بس قال حاجة لما سالته اسعاد يونس علي ازمته ، قالها انه بقاله 8 سنين مش بيشتغل بس حفظ حوالي 26 جزء ف القرآن ماشاء الله ❤❤
‎#بهاء_سلطان

‏‎#بهاء_سلطان
‎#بهاء_سلطان_احنا_معاك
من أروع الأصوات الى الواحد سمعها
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