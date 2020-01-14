إيران تعتقل عددا من الأشخاص لضلوعهم فى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن القضاء الإيرانى، اعتقال عدد من الأشخاص لضلوعهم فى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.



أعربت الحكومة الإيرانية، الاثنين، عن أسفها للتأخير في الإعلان عن المعلومات المتعلقة بحادث الطائرة الأوكرانية، الذي أودى بحياة 176 راكبًا بعد استهدافها عن طريق الخطأ بصاروخ أطلق من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.



وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، قالت الحكومة إن التأخير أدى إلى التخبط في تقديم المعلومات للرأي العام.



وأضافت أنه كان من المفروض إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث فور اطلاع المسئولين على حقائق الحادث.



كما أعربت الحكومة عن ترحيبها بتحمل القوات المسلحة والحرس الثوري المسئولية عن وقوع الخطأ البشري الأليم.



واعترفت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بالخطأ في توقيت تزامن مع تسديد طهران ضربات صاروخية ضد قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية.