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فن

بجمبسوت أسود.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:11 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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شروق حمدى
نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت سمية الخشاب بجمبسوت أسود أنيق خطفت به أنظار متابعيها، واعتمدت سمية الخشاب على المكياج الصاخب والشعر المنسدل لإبراز إطلالتها.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى سمية الخشاب، وعلق عليها بعضهم قائلا: "أحلى حاجة فيكى طبيعيتك، قمر، جميل اللوك".

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

وتشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك قام أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، حيث عرضت المسرحية أيام 12 و13 و14 يناير في جدة، وتعرض يومي 19 و20 يناير في الدمام.
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