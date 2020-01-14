محافظ الدقهلية يوجه بدراسة تطوير ورفع كفاءة دار المناسبات بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، الثلاثاء، دار المناسبات بالمنصورة، يرافقه سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور، السكرتير المساعد.



وأوضح محافظ الدقهلية -بحسب بيان- أنه يتم دراسة تطوير ورفع كفاءة الدار للاستفادة منها وحسن الاستغلال لمساحتها والفضاء المحيط بها، وأكد أهمية الاستفادة من كل متر ملك للدولة وعدم إهداره.



وأكد محافظ الدقهلية أن الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة يعود بالنفع والمصلحة على المواطنين في توفير وإقامة مشروعات جديدة تخلق فرص عمل وتعمل على تيسير تقديم الخدمة للمواطنين.