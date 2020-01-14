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حوادث

بحوزته سلاح نارى ومخدرات.. ضبط عنصر إجرامى خطر محكوم عليه بالمؤبد فى القليوبية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:38 م
المتهم
المتهم
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مصطفي الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى خطر محكوم عليه بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فى العديد من القضايا وبحوزته 200 جرام لمخدر الهيروين وبندقية آلية.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى 4 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "سرقة بالإكراه").

وضبط بحوزته (بندقية آلية، 13 طلقة نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 200 جرام"، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة.
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