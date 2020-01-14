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ثقافة

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الفنانة أسمهان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية ثقافية فنية من خلال صالون الأوبرا الثقافى، احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة "أسمهان"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، يشارك في الصالون، الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، والناقد اللبنانى الدكتور محمود الأحمدى، ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفي.

ويتضمن برنامج الصالون عرض فيلم تسجيلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الأميرة أسمهان وأشهر أعمالها الفنية، بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد.

كما يتخلل الصالون باقة من بأروع أغانى الفنانة أسمهان، يتغنى بها المطربات "إيمان بن يحيى (من المغرب)، سندى لطى (من لبنان)، فرح بسمة (من مصر)، أسمهان عادل (من مصر)، بمشاركة الموسيقار هانى نديم، وعازف الأورج الفنان جمال زكي.
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