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رياضة

كيكي سيتين: كنت أتجول في قريتي أمس والآن أدرب أفضل لاعبي العالم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:15 م
كيكي سيتين مدرب برشلونة
كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد
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القسم الرياضي
عبر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن سعادته الكبيرة بعد توقيعه للعقود الرسمية لمدة عامين ونصف داخل "كامب نو".

ويستمر وجود سيتين في برشلونة حتى نهاية موسم 2021 /2022، ليخلف إرنستو فالفيردي الذي تمت إقالته في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، لسوء الأداء والنتائج.

وعلق سيتين في البداية على مهمته مع برشلونة في أول مؤتمر صحفي أمام الإعلام الإسباني، وقال: "علاقتي جيدة دائمًا مع فالفيردي، وأقدر العمل الذي أنجزه مع برشلونة وسأحاول التواصل معه للحديث عن كل ما فعله مع هذا الفريق".

وأضاف: "أريد أن أشكرك على ترك الفريق بالمركز الأول في الدوري الإسباني، ربما يكون الخروج في كأس السوبر الإسباني له توابع سلبية لكن لا أحد ينكر عمل فالفيردي على الإطلاق".

وتابع: "التقيت باللاعبين اليوم للمرة الأولى، وكلهم مستعدين للمرحلة المقبلة وأعتقد أن لديهم القدرة على استيعاب أفكارنا سريعًا".

وواصل: "أثق في أفكاري ولا أتنازل عنها، ولدي نهج واضح وأريد تطبيقه وسنحاول تحسين أداء الفريق كيفما استطعنا، وهدفي مع برشلونة هو الفوز بكل شيء يمكن الفوز به والحصول على أكبر عدد ممكن من الألقاب بجانب الأداء الجيد".

وعن قيادته لبرشلونة في هذا الوقت من الموسم: "بالأمس، كنت أتجول بين البقر في قريتي الصغيرة والآن مدربًا لأفضل اللاعبين في العالم وموافقتي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق".
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