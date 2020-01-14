سنة سعيدة عزيزتي .. فراس سعيد يهنئ درة بعيد ميلادها

هنأ الفنان فراس السعيد الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها الـ40، الموافق 13 يناير الجاري.



ونشر السعيد صورة تجمعه بدرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"أسعد بداية وسنة سعيدة عزيزتي، كل سنة وانتي طيبة".



وتحتفل الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، إذ إنها من مواليد 13 يناير عام 1980".



وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي"، والساعة 11 مساء على قناة "سي بي سي دراما" على تطبيق "WATCH iT".



"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وعدد من النجوم وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.









