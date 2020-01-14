نتنياهو يدعو الغرب لفرض عقوبات تلقائية على إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول الغربية، إلى فرض آلية العقوبات التلقائية على إيران في الحال.
وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعلم تماما ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي وأنا أكرر وأقول إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية".
وأضاف نتنياهو: كما أدعو جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة, ال-snapback sanctions, وحالا".
وكان التقدير الاستراتيجي للاستخبارات الإسرائيلية للعام 2020 قد أشار إلى أن إيران، ما لم يحدث تدخل خارجي، يمكنها الحصول على سلاح نووي في غضون 3 سنوات".