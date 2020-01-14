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أخبار العالم

نتنياهو يدعو الغرب لفرض عقوبات تلقائية على إيران

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول الغربية، إلى فرض آلية العقوبات التلقائية على إيران في الحال.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعلم تماما ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي وأنا أكرر وأقول إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية". 

وأضاف نتنياهو: كما أدعو جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة, ال-snapback sanctions, وحالا".

وكان التقدير الاستراتيجي للاستخبارات الإسرائيلية للعام 2020 قد أشار إلى أن إيران، ما لم يحدث تدخل خارجي، يمكنها الحصول على سلاح نووي في غضون 3 سنوات".
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