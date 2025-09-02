أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر في مصر|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال حلقته الصباحية اليوم الثلاثاء ، تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات، وسط متابعة دقيقة لحركة السوق وتأثيرات الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم حسب العيار

بحسب التقرير المعروض في برنامج "صباح البلد" جاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 18: 4037 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4710 جنيهات للجرام

عيار 24: 5383 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات): 37680 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية، التي تختلف من محل لآخر حسب المنطقة والبائع.

تغطية مستمرة عبر برنامج صباح البلد

يحرص برنامج "صباح البلد" يوميًا على تقديم تغطية شاملة ومباشرة لأحدث الأخبار الاقتصادية، بما في ذلك حركة الذهب والعملات، ضمن فقراته المتميزة التي تبث مباشرة عبر شاشة قناة صدى البلد.