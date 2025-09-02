قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وذلك بدون احتساب المصنعية. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع، مقابل 5371 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4950 جنيه للبيع، و4924 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4725 جنيه للبيع، و4700 جنيه للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيه للبيع، مقابل 4029 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3150 جنيه للبيع، و3133 جنيه للشراء.

وفيما يخص الذهب عيار 12، فقد بلغ سعره 2700 جنيه للبيع، و2686 جنيه للشراء. 

وسجلت أونصة الذهب نحو 167959 جنيه للبيع، و167070 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب بالدولار اليوم 3476.45 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بدون مصنعية

عيار 24 

سعر البيع: 5400 جنيه

سعر الشراء: 5371 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 4950 جنيه

سعر الشراء: 4924 جنيه

سعر الذهب عيار 21 

سعر البيع: 4725 جنيه

سعر الشراء: 4700 جنيه

عيار 18 

سعر البيع: 4050 جنيه

سعر الشراء: 4029 جنيه

عيار 14 

سعر البيع: 3150 جنيه

سعر الشراء: 3133 جنيه

سعر الذهب عيار 12 

سعر البيع: 2700 جنيه

سعر الشراء: 2686 جنيه

سعر الأونصة 

سعر البيع: 167959 جنيه

سعر الشراء: 167070 جنيه

سعر الجنيه الذهب 

سعر البيع: 37800 جنيه

سعر الشراء: 37600 جنيه

الأونصة بالدولار: 3476.45 دولار

