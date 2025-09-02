وزير الخارجية ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث يبحث وزير الخارجية ومدير الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية: إن هناك اتصالات مكثفة لإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية من أجل تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تناول اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لخفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني، خاصة عقب بدء تفعيل آلية فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الامن.

واستعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات الجارية لإيجاد المناخ الملائم لاتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والمساهمة فى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى التعاون الثنائي بين مصر والوكالة، مشيراً الي التوسع الذي تشهده مصر في إطار توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، خاصة من خلال مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا الى الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي