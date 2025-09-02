عصابة العاطلين.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح في نشاط غير مشروع.

استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ضبط 3 عاطلين حال تنقيبهم عن الآثار، داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

تم العثور بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.