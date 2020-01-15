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منوعات

مشهد مأساوي .. قرد يصاب بالعمى و يشوه وجهه بعد صعقه بالكهرباء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
عانى قرد من حروق مروعة واصيب بالعمى بعد تعرضه للصعق بواسطة كبل طاقة عالي الجهد في تايلاند.

تظهر اللقطات المفزعة القرد مصاب وهو يتلقى العلاج من الأطباء البيطريين بعد أن غمرته النيران.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، صعد القرد على طبل كهرباء ذات المجهود العالي قبل أن يلامس في صندوق محولات في أعلى برج الكهرباء في 3 يناير في مقاطعة راتشابوري مما تسبب في انفجار الصندوق واحتراق جسد القرد.

وصيب القرد بعد هذا الحادث بحروق شديدة أدت إلى تشويه وجه واصابته بالعمى.

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