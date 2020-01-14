أحمد موسى: خليفة حفتر ورط السراج وتركيا في موسكو.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى المشير خليفة حفتر لعدم التوقيع على اتفاق موسكو.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر ورط تركيا والسراج وطلب توقيع السراج في البداية على الاتفاق للتعرف على حدود خيانة فايز السراج لليبيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر تستهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، لحقن الدماء ما عدا تركيا وقطر، وتم وقف إطلاق النار واستجاب المشير خليفة حفتر لهذا الأمر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" روسيا طلبت إجراء لقاء بين السراج والمشير خليفة حفتر واتفق أردوغان مع روسيا على الحضور ولكن حجم تأثيره صفر وأرسل وزير الدفاع والخارجية لحضور الاجتماعات مباحثات موسكو حول ليبيا".



