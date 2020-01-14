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أحمد موسى: المشير حفتر صفع أردوغان 10 مرات في موسكو ..فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:39 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا حريصة على التوقيع على الاتفاقية مع فايز السراج، وكانت أهم شروط خليفة حفتر للتوقيع على اتفاق موسكو "عدم تواجد تركيا" في الاتفاق بينه والسراج.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دور الجيوش الوطنية هو تحرير بلادها من العناصر الإرهابية، والمشير خليفة حفتر يعمل على تحرير ليبيا من كل الدواعش والإرهابيين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "المشير خليفة حفتر طلب مهلة للتفكير وعاد مرة أخرى إلى بنغازي، بعد أن صفع أردوغان 10 مرات".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر تستهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ومصر مع حقن الدماء ما عدا تركيا وقطر، وتم وقف إطلاق النار واستجاب المشير خليفة حفتر لهذا الأمر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "روسيا طلبت إجراء لقاء بين السراج والمشير خليفة حفتر واتفق أردوغان مع روسيا الحضور ولكن حجم تأثيره صفر وأرسل وزير الدفاع والخارجية لحضور الاجتماعات حول مباحثات موسكو حول ليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى تركيا ترغب أن يكون لها دور في هذا الإتفاق كي يكون هناك له موطأ قدم في ليبيا.
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