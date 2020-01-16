رئيس جامعة بني سويف: نتميز بأول مركز للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.. جامعة أسيوط تعلن إنشاء أول كلية تكنولوجية ومدرسة فنية تابعتين بالتعاون مع ألمانيا.. منح للدراسة بالصين الشعبية

_رئيس جامعة بني سويف: نتميز بأول مركز للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية

_جامعة أسيوط تعلن إنشاء أول كلية تكنولوجية ومدرسة فنية تابعين لها بالتعاون مع ألمانيا _منح للدراسة بالصين الشعبية .. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم _"في إطار مبادرة كل يوم جديد".. انطلاق الفوج السابع عشر من شباب جامعة المنوفية لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة _ننشر تفاصيل وشروط التقدم لدبلومة الكيمياء الحيوية بعلوم حلوان









قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن "الجامعة لديها خطة استراتيجية للتحول الرقمي، وهي تجربة رائدة على مستوى الجامعات، وهي الأولى على مستوى الجامعات المصرية في حصولها على قرار وزاري لوحدة تطوير البرمجيات والتحول الرقمي، كما ان كافة ما تم من انتاج برامج ورقمنة بجهود أبنائها".





وأضاف "منصور"، أن للجامعة الريادة في إنشاء أول مركز للذكاء الاصطناعي والانظمة الذكية على مستوى الجامعات، والذي وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة SAS العالمية والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتدريبات والاستشارات، موضحا انه طبقا للخطة تم تعميم الهوية الرقمية على حضور مجلس الجامعة ثم مجالس شئون التعليم والطلاب و خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدراسات العليا والبحوث على مستوى الجامعة، كما تم الان تطبيقها على مجالس الكليات وجاري تنفيذها على مجالس الوكلات و لكل الأقسام العلمية، مؤكدا ان ذلك ياتى في إطار سعي الجامعة الدائم والمستمر إلى التحول لجامعة إلكترونية ذكية ، مضيفًا أن الجامعة قامت بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام.





وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق الخطة الاستراتيجية سيعمل على تغيير المكونات الاساسية المرتبطة بأداء العمل، ابتداءً من البنية التحتية ووصولا لجميع المجالات الوظيفية وذلك بغرض خلق قدرات الاستفادة الكاملة من إمكانيات وفرص التقنيات الجديدة ومن ثم العمل على إعادة تنظيم وإنجاز الأعمال بطريقة مبتكرة ومرنة ولاختزال مراحل كثيرة لتنظيم العمل وتطبيقا لاولويات برامج التنمية التى تقدمها الدولة.





جدير بالذكر أن جامعة بنى سويف لها الريادة في تصميم وتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني للمصروفات والخدمات بشكل مؤسسي متكامل، ما أدى لزيادة كفاءة عمليات التحصيل و توفير وقت وجهد الطالب والقضاء على طوابير الخزينة.





أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء إجراءات إنشاء أول مجمع تكنولوجي تابع لجامعة أسيوط يضم كلية تكنولوجية متطورة ومدرسة فنية تكنولوجية وذلك ما يمثل تجربة أخرى مماثلة ومتقدمة تماثل المجمع التكنولوجي المنشأ بالجامعة والتابع لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط للسيد بيرنهارد شترايشر رئيس الفريق الألماني الداعم لمشروع المجمع التكنولوجي والدكتور عادل عبده الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية والخبير بصندوق تطوير التعليم ومدير المجمع بجامعة أسيوط .





وصرح رئيس جامعة أسيوط أن هذا القرار يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة الساعية للانتقال إلى مصاف جامعات الجيل الثالث من خلال تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية لدعم القطاع الصناعي والنهوض به ، وتوفير فرص تعليم وتدريب للشباب في المجالات المهنية والحرفية المختلفة بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي والرقمي ويلبي احتياجات سوق العمل المتجددة .





ومن جانبه أشاد رئيس الفريق الألماني خلال لقائه برئيس جامعة أسيوط بتعاون الجامعة ودعمها خلال السنوات السابقة لمشروع المجمع مما ساهم فى نجاحه على هذا النحو والذي استقبل منذ بدء الدراسة به في سبتمبر 2017 وحتى الآن نحو 224 طالب وطالبة في تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا وأخيرًا تكنولوجيا المعلومات وهو ما بدأ الدراسة به مؤخرًا فى سبتمبر 2019 ، وهو ما مثل حافزًا قويًا للحكومة الألمانية لتطوير المشروع بإنشاء مجمع جديد ومتقدم تابع لجامعة أسيوط، موجهًا دعوته لرئيس الجامعة للقيام بزيارة إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة للتعرف على التجربة الألمانية المتقدمة في هذا المجال وزيارة بعض المدارس الفنية المتخصصة .





وأضاف الدكتور عادل عبده أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة وصندوق تطوير التعليم، والمجمع والمحافظة ، ووزارة التربية والتعليم لوضع دراسة تفصيلية عن انطلاق عمل المجمع والمقرر له أن يكون مقره فى مدينة أسيوط الجديدة بما يضمه من كلية تكنولوجية ومدرسة فنية تابعين للجامعة بما يقدم مجمعًا متكاملًا ويمثل إنفرادًا لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية وباكورة للكليات التكنولوجية فى مصر، على أن يضم تخصصات تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات التكنولوجية فى مصر وذلك بالتعاون مع كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعة مع إمكانية إضافة تخصصات جديدة في المستقبل ، موضحًا أن نظم الدراسة بالمجمع الجديد سوف يطبق نظم الحقائب التدريبية القائمة على نظام المهارات والجدارات والمعمول بها فى الدول الصناعية الكبرى وخاصةً ألمانيا وذلك من أجل تخريج فنيين بمستويات متميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي .





أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي عن عدد 100 منحة للحصول على درجة الدكتوراه من جمهورية الصين الشعبية فى كافة التخصصات وبدون تحمل البعثات أى نفقات .





وجاءت شروط التقدم وبيانات المنحة :





*أن يكون المرشح مصرى الجنسية .

*من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية الحكومية .





وأوضح القطاع ان المنح المقدمة فى إطار برنامج تبادل المنح الدراسية المصرى الصينى تغطى المصروفات الدراسية والإقامة المصاريف المعيشية وأقساط التأمين الصحى للمشاركين ويتم تحديد قيمة التمويل بناء على شروط وقواعد برامج المنح الحكومية الصينية ، ولا تقوم المنح بتغطية مصروفات الانتقالات الدولية .





ويقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على هذه المنح مبلغ شهرى 3500 يوانا صينية للدكتوراه ما لم يتم تغيير هذه المبالغ طبقًا لبرامج المنح الحكومية الصينية للعام الحالى ، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .





المستندات المطلوبة لـ المنح





*استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) .

*خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأى منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

*عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة – عدد 2 نسخة نبذة عن الحياة العلمية ” V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة

*عدد 2 نسخة من استمارة التقدم للمنحة مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل ( يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة وهو : csc.edu.cn

*2 صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية معتمدة من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع – 2 صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة الماجستير وملخص رسالة الماجستير معتمدة .

*2 صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل 3 سنوات .

*أصل وصورة من الكشف الطبى المطلوب من الجانب الصينى .

*عدد 3 ملفات بلاستيك + حافظة .





يتم تسليم المستندات المطلوبة فى العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتى – القصر العينى ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني منوهة أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح : يوم الأثنين الموافق 10 / 2 / 2020 .

يتم التقديم من خلال الرابط التالى : www.csc.edu.cn ، على أن يتم اختيار نوع المنحة ( TYPE A )





برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلق الفوج السابع عشر من شباب جامعة المنوفية؛ لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن.





وأكد د. خالد عبد الغفار، على الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف تعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، بما يسهم فى تنمية قيم الانتماء، والوطنية لدى الشباب الجامعى، وحب العمل لديهم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات.





وخلال الزيارة، قام الطلاب بزيارة مسجد الفتاح العليم، والذى يقام على مساحة 59 فدانا، ويسع لنحو من 14 إلى 16 ألف مصلى، ويضم متحف رسالات سماوية ودارًا لتحفيظ القرآن ومستشفى خيري سعة 300 سرير، كما يضم الدور الأرضي صحن المسجد بمساحة 6335 سعة 6300 مصلى، وله 6 مداخل ومدخل جانبي لمصلى السيدات، ويضم ساحة خارجية بمساحة 3400 متر، ويحتوى المسجد على أربع مآذن بارتفاع 90 مترا، علاوة على القبة الرئيسية للمسجد بمساحة فدان، و4 قباب ثانوية، وقاعتين مناسبات ضخمتين.





كما قام الطلاب بزيارة كاتدرائية السيد المسيح، والتى تقام على مساحة 15 فدان، وتتكون من مبنى الكاتدرائية بسعة 8200 فرد وهو عبارة عن "بادروم" وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترًا، والكاتدرائية عبارة عن صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين، قطر كلٍّ منهما 40 مترًا يشكلان صليبًا، وتقابلهما في الوسط قبة الكاتدرائية بقطر 40 مترًا وارتفاع 39 مترًا عن سطح الأرض محملة على عدد 4 عقود رئيسية بنفس القطر، فضلًا عن 4 مثلثات كروية، والجزء الغربي مغطى بقبو أسطواني بقطر 40 مترًا، كما تم تصميم منارتين ملحقتين بمبنى الكاتدرائية بارتفاع 60 مترًا.





جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تشمل العديد من المشروعات منها: مبنى البرلمان، ومبانى الوزارات، ومشروع الحى السكنى، ومشروع القرية الذكية، كما تتضمن العاصمة الإدارية مدينة ثقافية عالمية تقام على مساحة 100 فدان، وغيرها من المشروعات.





وفي ختام جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجازات تمت بالعاصمة الإدارية الجدية فى فترة زمنية وجيزة، مشيرين إلى استفادتهم من هذه الزيارة التي سوف تنعكس على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار هذه الزيارة مرة آخرى.





أعلنت إدارة كلية العلوم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لدبلومة الكيمياء الحيوية وذلك للدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعة.





و نوضح لكم بعض الشروط للتقدم للدبلومة:





١_ أن يكون المتقدم خريج كليه العلوم فقط





٢_ أن يكون تخصص ك.حيوى ، ك.حيوى وميكرو ، ك.وكيمياء حيوى.





وتمت الإشارة إلى أنه سيتم قبول باقى التخصصات . بشرط أن تكون الدراسة بشهادة التقديرات مقررين كيمياء حيوى على الأقل.





والأوراق المطلوبة للتقدم للدبلومة:





شهادة التخرج.

شهادة الميلاد.

شهادة التقديرات.

اربع صور شخصية.

شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التابعة للمتقدم.

شهادة التجنيد للشباب.



