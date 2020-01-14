القباج تستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام مجلس النواب.. وزيرة التضامن: إطلاق برنامج وعي للاستثمار في البشر.. نستهدف القضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوى.. واستحداث الرقابة الإلكترونية على 510 مؤسسات

وزيرة التضامن:

= نستهدف التوسع في مراكز علاج الإدمان والتعاطي = استحداث الرقابة الإلكترونية على 510 مؤسسات رعاية اجتماعية = تنمية ١٠٠٠ حضانة في المناطق الأكثر فقرا والمحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة





حضرت الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، جلسة أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.





شهدت بداية الجلسة تقديم الدكتور عبدالهادي القصبي التهنئة للدكتورة نيفين القباج على توليها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي كما وجهت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة ورئيسها علي الدعم المستمر والتعاون الوثيق مع الوزارة.





وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي إستراتيجية عمل الوزارة من يناير ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢١ والتي تقوم على أن مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس النزاهة والمساءلة.





وقالت الدكتورة نفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان تستهدف خفض الطلب علي المواد المخدرة بين الشباب وحمايتهم من التعاطي والإدمان، بالإضافة إلى توفير سبل الدمج والتأهيل من خلال استهداف توعيه طلاب الجامعات والمدارس والكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الوظيفي للدولة.





وأضافت خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز العلاج في المحافظات المختلفة وتطوير خدمات الخط الساخن والتوسع في توفير التمويل اللازم لدمج المتعافين.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم تطوير مؤسسات الرعاية وأحكام آليات الرقابة عليها، فضلا عن استحداث الرقابة الالكترونية على ٥١٠ مؤسسات رعاية اجتماعية ومؤسسة دفاع اجتماعي ومؤسسة أحداث بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والقيادات المجتمعية وتطوير برامج تنمية الأطفال ودمجهم اسريا واجتماعيا.





وأضافت الوزيرة خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي أن الوزارة تستهدف القضاء علي ظاهرة أطفال بلا مأوى وتطوير برامج التأهيل والتدريب للأطفال الذين تم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة والجمعيات الأهلية، كذلك تطوير نظم الرعاية الاسرية وتنمية ١٠٠٠ حضانة في المناطق الأكثر فقرا والمحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة.





واستعرضت الدكتورة نفين القباج برنامج وعي خلال اجتماعها بلجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.





وقالت أن الوزارة تتجه خلال الفتره القادمة للاستثمار في البشر من خلال إطلاق وعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصرى والتي تدعم فكرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومنها قيم العمل واحترام التنوع والحفاظ علي البيئة والكشف المبكر عن الاعاقه والاهتمام بصحة الام والطفل ومكافحة جريمة الاتجار في البشر.



