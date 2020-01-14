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رياضة

الترجي يهدد وكشف طبي في الإمارات.. تطورات جديدة في أزمة انتقال أنيس البدري لاتحاد جدة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:10 م
أنيس البدري
أنيس البدري
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عمر سلامة
لا يزال نادي الاتحاد السعودي، يسعى لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي أنيس البدري، جناح نادي الترجي الرياضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل البدري في خلاف مع إدارة ناديه الترجي، حيث غادر بدون إذن إلى دبي من أجل الخضوع لفحوصات طبية تمهيدًا للانتقال إلى الاتحاد، ليخرج مجلس إدارة الفريق التونسي، بالتهديد بإيقاف اللاعب.

ونفى نزار حنيني، صديق البدري المقرب، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأنباء التي انتشرت بشأن توقيع نجم الترجي رسميًا، على عقوده مع الاتحاد.

وأكد حنيني، أن اللاعب لم يوقع للاتحاد حتى الآن، وأنه فور انتهاء الأمور رسميًا، سوف يعلن عن ذلك بنفسه.

ويأتي نفي صديق البدري، بعد أن خرج الصحفي الفرنسي مانو، بتصريحات مساء اليوم الثلاثاء، يؤكد فيها إتمام لاعب الترجي، صفقة انتقاله رسميًا إلى الاتحاد.

يذكر أن الترجي الرياضي التونسي، أعلن في وقت سابق، رفضه عرضًا من الاتحاد، للتعاقد مع البدري، بقيمة 500 ألف يورو.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، رفع نادي الاتحاد، العرض المقدم للتعاقد مع اللاعب الدولي الذي دخل الفترة الحرة مع الترجي، إلى 900 ألف يورو.
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