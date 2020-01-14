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فين حقوق الإنسان.. أحمد موسى منفعلا: الحقوا الناس بتموت في سجون قطر.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 600 سجينا مصابا  بالسل داخل السجون القطرية والعنابر في السجون القطرية لا تكفي المرضى.

وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "الحقوا الناس بتموت في سجون قطر، وفين حقوق الإنسان تتكلم عما يحدث في السجون القطرية".

وأكمل: "هذه هي حقوق الإنسان التي يتوجب على قناة الجزيرة الحديث عنها"، مضيفا: "يا جمال عيد لازم تنادي بحقوق الإنسان في سجون قطر".

وتابع موسى: "فشل النظام القطري في توفير العلاج لهم، وعلى النقيض يتم علاج السجناء في مصر في مستشفيات السجن ولا يرفض طلب السجناء ولكن في قطر تميم يترك السجناء مصابين بالسل".
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